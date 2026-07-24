アイドルなのに「吸ってないなら寂しい」…fromis_9・チェヨン、“電子タバコ写りこみ”を釈明 | RBB TODAY

ガールズグループfromis_9のチェヨンが、喫煙者ではないと力説した。

去る7月23日、YouTubeチャンネル「二言目には」には、「あなたのお嫁さんに投票してください」（原題）というタイトルの動画が公開された。

【写真】チェヨン、電子タバコ写りこみ

この日、コメディアンのイ・ヨンジンはfromis_9のチェヨン、ナギョンと対面した。

同コンテンツは、嘘発見器を装着した状態でトークを行い、釈明したかった問題について、赤裸々に語るコーナーで話題になった。

イ・ヨンジンは、トークを締めくくる前、チェヨンに「これだけは明かしておきたいということはあるか」と尋ねた。すると、彼女は待っていたかのように「私は喫煙者ではない」と語った。

続けて、「自分の名前を検索すると、タバコが出てくる。タバコを吸ったことは1度もない」と無念さをあらわにした。

（写真＝チェヨンInstagram）左奥に写りこんだタバコ

イ・ヨンジンが、「それならなぜこんな論争が生まれたのか」と質問すると、チェヨンは「写真を投稿したとき、電子タバコが写り込んだ」として、「私と本当に離れた場所にあった。あまりにもピンク色（実際は水色）だったため、電子タバコだとは分からなかった。私はタバコを吸わないからだ」と吐露した。

そうして、「多くの方が全く疑わなかった。吸っていないなら寂しいと言われた」として、「電子タバコの会社からかなり多くの連絡が入った。一生タダであげると言われた」と付け加えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「二言目には」）チェヨン

嘘発見器の結果、イ・チェヨンの言葉が真実だと判定されると、イ・ヨンジンは「多くの人が『君は吸いそうだ』と言うのも面白い。まさに“喫煙者顔”なのではないか」と冷やかした。

イ・チェヨンは、「一度疑ってくれてもいいのではないか。声がしゃがれているため、タバコを吸いそうだと思ったようだ」として、「それが本当に悔しかった。関連検索語を消してほしい。生まれてから1度もタバコを吸ったことがない」と強調し、目を引いた。

（記事提供＝OSEN）

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