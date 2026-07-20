日本でホストになりかけた？SUPER JUNIOR・ヒチョル、練習生の頃にスカウトされた秘話 | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのイトゥクとヒチョルが、デビュー前にホストクラブからスカウトされたと告白した。

去る7月17日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には、「スジュけんか 最最最最最最最最終整理」というタイトルの動画が公開された。

【写真】ヒチョル、クラブ通いで練習生の頃に謹慎処分

この日、ヒチョルは「仁川（インチョン）喧嘩」の話を始めたなか、「ここから話さなければいけない。練習生の頃、僕たちは大の仲良しだった。彼がクラブに行くとき『ジョンス（イトゥクの本名）、一緒に行こう』と言って、毎日ハシゴした」と伝えた。

続けて、「清潭（チョンダム）交差点に行くと、僕は今でも一番の高級車といえば、ダイナスティだ。ダイナスティから窓がすっと下りて、金の名刺を出される。それを渡しながら『一度連絡して』と言われる。店名もない」と振り返った。

D-LITEが、「クラブの人が（くれたのか）？」と尋ねると、ヒチョルは「違う」として、「家に帰って見たら、ホストクラブだった」と告白した。

（写真＝YouTubeチャンネル「家D-LITE」）

1枚目：ヒチョル、2枚目左：D-LITE、3枚目：イトゥク

驚いたD-LITEが「ホストのスカウトをされたのか」と笑うと、ヒチョルは「手に負えないお嬢様（韓国のミーム。ホストに扮した韓国タレントが踊るショート動画で話題に）に僕がなるところだった」と明かした。

イトゥクは、「その方が僕たちをどうやって誘ったかというと、『君たちがここで働いたらビル1棟ずつ買えるよ？』と言った。だから、ヒチョルと『僕たちデビューできなかったら手を繋いで行こう』と約束した」と伝えた。

ヒチョルは、「デビューできずにそこに行っていたら、今よりお金はもっと多かったかもしれない。日本には、それ（ホストの顔つきの広告）が貼られているから、『（SMエンターテインメント創始者のイ・スマン）先生、僕もあそこに顔が貼られるところでした』と言ったら、先生が『どの道、日本には進出していただろうな』とおっしゃった」と告白し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

◇イトゥク プロフィール

1983年7月1日生まれ。本名パク・ジョンス。2000年に姉とでかけた明洞（ミョンドン）でスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントの練習生に。2003年に同じくSUPER JUNIORのドンヘと共に5人組グループに加入したが、グループ自体の企画が中止となった。その後、2005年にSUPER JUNIORとしてデビューし、最年長メンバーであることからリーダーを担当している。MCのスキルに長けており、多種多様なバラエティ番組でその実力を発揮している。

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