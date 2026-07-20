「見せにきてる…」日本人K-POPアイドル、“胸元ぱっくり”ワンピからのぞく素肌に視線釘付け | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、ファンの視線を奪った。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を公開した。

【写真】ツキ、“胸元ぱっくり”ワンピ

公開された写真には、花柄のキャミソールワンピースを着たツキの姿が収められている。漢江（ハンガン）を背景に、涼しげでフェミニンな雰囲気を醸し出した。

この投稿を見たファンからは、「可愛い」「めっちゃきれい」「見せにきてる…」「めろい女すぎる」「うわぁ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、7月25日に京畿（キョンギ）道・高陽（コヤン）市のKINTEX屋外グローバルステージで開催される「WATERBOMB SEOUL 2026」に出演する予定だ。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

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