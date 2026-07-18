「出てしまうって…」たわわなスイムウェア姿に釘付け！反則級肉体を持つ韓国人気チアのアン・ジヒョン | RBB TODAY

アン・ジヒョンが多くのファンを魅了した。

アン・ジヒョンは7月17日にインスタグラムを更新。

【写真】「出てしまうって…」たわわなアン・ジヒョン

公開された写真には、南国リゾートを思わせるインフィニティプールをバックに、抜群のプロポーションを披露するアン・ジヒョンの姿が収められている。

特に目を引くのは、華奢なスタイルとのコントラストで存在感を放つ豊かな肉体。デコルテが大胆にのぞくウェアからは、思わず視線を奪われるほどの魅力があふれ、カメラを見つめる柔らかな笑顔が大人っぽい色気を一層引き立てている。

さらに、プールサイドで身を乗り出すようなポーズや寝そべったカットでは、健康的なボディラインも存分にアピール。自然体の表情と相まって、リゾート気分を満喫する様子が伝わってくる。

この投稿には、「出てしまうって…」「美しすぎる」「スタイルが完璧」「夏の女神ですね」「見惚れてしまった」「やばいよ…」「反則級のかわいさ！」といったコメントが相次ぎ、ファンの熱い視線を集めている。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は複数の韓国・台湾のプロスポーツチームのチアとして活動。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

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