濡れた素肌にドキッ…イェリ、“細紐スイムウェア”からしなやかボディあらわ「水も滴るいい女」 | RBB TODAY

Red Velvetのイェリが、キュートなスイムウェア姿で視線を集めた。

イェリは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】濡れた素肌にドキッ…イェリの“スイムウェア姿”

公開された写真には、プールサイドでココナッツドリンクを手にくつろぐイェリの姿が収められている。イェリは小花柄があしらわれたキャミソールタイプのスイムウェアを身にまとい、愛らしい魅力を発散した。

濡れた髪とすっぴんのようなナチュラルな表情が、イェリの透明感を一層引き立てている。

投稿を見たファンからは「サマークイーン！」「水も滴るいい女」「可愛すぎるよ」「ピンクが似合う」などのコメントが寄せられている。

（写真＝イェリInstagram）

なお、イェリが所属するRed Velvetは、8月3日に新ミニアルバム『Velvet Summer』をリリースし、“完全体”でカムバックする予定だ。

◇イェリ プロフィール

1999年3月5日生まれ。韓国・ソウル出身、本名キム・イェリム。小学5年生の時にSMエンターテインメントに入社し、SMルーキーズ（SM Rookies）として練習生時代を過ごした。2015年3月にRed Velvetのメンバーとして合流し、サブボーカルを務めている。人懐っこい性格から芸能界での人脈が広く、TWICEやBLACKPINK、女優ハ・ヨンス、シム・ウンギョンらと親交があることで知られている。

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