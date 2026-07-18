白衣の下は“密着”ワンピ…ナッティ、曲線くっきり見事な砂時計ボディに釘付け「レべチ」 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、メリハリのあるプロポーションで魅了した。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ナッティ、“密着”ワンピで見事な砂時計ボディ

公開された写真には、深いグリーンのホルターネックワンピースをまとったナッティの姿が収められている。タイトなデザインが、彼女の引き締まったボディラインを際立たせている。

白衣を羽織ったカットでは、メガネとお団子ヘアを合わせたスタイリングで知的な雰囲気を漂わせ、ファンの視線を奪った。

投稿を見たファンからは「美しい」「レべチ」「砂時計みたいなスタイル」「似合ってる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、8月9日、韓国・京畿道高陽のKINTEXで開催される「2026 SBS歌謡大典 Summer」に出演予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

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