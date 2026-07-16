まるで青春映画のワンシーン…ZEROBASEONE、日本 2ndEP『回帰LOVE』第2弾コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、日本カムバックへの期待を高めている。

夏の駅と列車を舞台にした新たなビジュアルが、ファンの視線を集めた。

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ZEROBASEONEは7月15日と16日の2日間、公式SNSを通じて、日本2nd EP『回帰LOVE』の第2弾個人コンセプトフォトを公開した。

今回公開された写真には、静かな駅や古い列車、爽やかな夏の屋外風景を背景に、それぞれの青春を表現するメンバーの姿が収められている。

シャツやネクタイ、デニムなどのクラシックなファッションアイテムを、それぞれの個性で見事に着こなし、自然なポーズと深みのある眼差しで見る人を引きつけた。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

特に、駅と列車が主要な背景として登場し、今回の新作コンセプトに込められた物語への好奇心を刺激する。さらに、色あせたフィルム写真のようなビンテージ感が加わり、切なく叙情的なムードを完成させた。

先に公開された第1弾コンセプトとはまた異なる魅力を披露し、世界中のファンから熱い反応を集めている。

ZEROBASEONEの今回の日本カムバックは、スペシャルEP『ICONIK』の発売以来、約10カ月ぶりとなる。前作では、オリコンデイリーアルバムランキングの上位に入ったほか、タワーレコード全店舗総合アルバムチャートで1位を獲得し、日本での高い人気を証明した。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

それだけに、今回のアルバムでどのような新記録を打ち立てるのか、注目が集まっている。

アルバムごとに幅広い音楽性と多彩な魅力を披露し、“第5世代トップティア”ボーイズグループとしての地位を確立してきたZEROBASEONE。日本2nd EP『回帰LOVE』は、8月19日に各種オンライン音楽配信サイトを通じて正式リリースされる。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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