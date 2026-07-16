K-POP初の歌舞伎町フリーライブに約3000人、日本正式デビュー前から熱気沸騰のAND2BLE | RBB TODAY

AND2BLEが日本で早くも存在感を示している。

高いパフォーマンス力が現地でも注目を集めている。

【写真】AND2BLEとは？

（写真提供＝OSEN）AND2BLE

AND2BLEは本格的な日本デビューを前に、Kアリーナ横浜とGLION ARENA KOBEで「2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious」を開催。正式デビュー前にもかかわらず大きな反響を呼び、日本での活躍を予感させた。

さらに、『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）や『CDTVライブ!ライブ!』（TBS系）などの人気音楽番組にも出演。キレのあるダンスと息の合ったパフォーマンスで好評を得ている。

また、K-POPグループとして初めて新宿・歌舞伎町シネシティ広場でサプライズフリーライブも開催。会場には約3000人のファンが集まり、その人気ぶりをうかがわせた。

（写真提供＝小山和明／Fukumaru）AND2BLE

（写真提供＝小山和明／Fukumaru）AND2BLE

（写真提供＝小山和明／Fukumaru）AND2BLE

彼らはすでに、韓国でリリースした1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』で、タワーレコードのチャートをはじめ、Billboard JAPANやオリコンランキングでも上位にランクインするなど好成績を記録している。

さらに、ソニー・ミュージックレーベルズ傘下のEPIC Records Japanとの契約締結も発表しており、日本正式デビューへの期待も高まっている。

デビュー前から大きな反響を集めているだけに、今後の活躍にも注目が集まりそうだ。

（記事提供＝OSEN）

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