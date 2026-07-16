49歳の若さで急逝…韓国歌手、訃報が遅れて判明　恋人が追悼「幸せでありますように」 | RBB TODAY

悲しみが広がっている。

歌手のY STORY（本名イム・ヨンホ）さんが、49歳の若さで突然この世を去っていたことが、遅れて明らかになった。

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7月15日、故イム・ヨンホさんの恋人Aさんは、故人が生前使用していたSNSアカウントに自ら文章を投稿し、訃報を伝えた。

Aさんはまず、「長い時間をともに過ごし、家族のように寄り添ってきたため、私が配偶者のような気持ちで3日間の葬儀を執り行いました」と、葬儀を終えたことを報告した。

続けて、「本当に多くの方々が足を運び、温かいお気持ちを寄せてくださったおかげで、ヨンホを寂しくないよう、きちんと見送ることができました」とし、「ともにいてくださった方、祈ってくださった方、心を寄せてくださったすべての方々に、心から感謝いたします」と、弔問に訪れ、故人の最期を見送った人々に感謝を伝えた。

（写真＝イム・ヨンホさんInstagram）

さらに、「皆さんがいつも健康で幸せでありますように。近いうちにご連絡いたします。ありがとうございます」とつづり、改めて弔問客を気遣った。

最後には、恋人へ向けた切実な言葉も残し、「最後まで私の心配ばかりしていた私のお兄さん。あれほど『君は僕の最後の愛だ』と歌っていたけれど、本当に私があなたの最後の愛になったね。ありがとう。次の人生では、もっとずっと早く出会って、もっとたくさん愛し合おう。愛してる」と心境を吐露した。

イム・ヨンホさんは、2009年にシングル『ささやき』（原題）を発表してデビュー。活動当時は、芸名「Y STORY」として活躍した。

このほか、『君へ旅立つ旅』『熱帯夜』『遅い帰郷』『愛を信じた』『春の匂い』『細花海岸』（原題）などの楽曲を発表している。

故人の訃報は、恋人による投稿に先立ち、7月11日に遺族側から一度伝えられていた。出棺は13日に執り行われ、遺骨は済州陽地公園第2追悼の家に安置された。

（記事提供＝OSEN）

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