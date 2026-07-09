日本で急逝した台湾女優の莫大な遺産を巡り、遺族が対立？元夫「現・韓国人夫の相続分を尊重」 | RBB TODAY

韓国人歌手ク・ジュンヨプの妻であり、台湾人女優のバービィー・スー（徐熙媛）さんの遺産を巡る議論が続いているなか、元夫の実業家ワン・シャオフェイ（汪小菲）が立場を明らかにした。

去る7月8日、台湾メディア『ETトゥデイ』の報道によると、ワン・シャオフェイは、弁護士を通じてバービィー・スーさんの遺産に関連する5つの声明を発表し、立場を明らかにした。

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これに先立ち、あるメディアは、バービィー・スーさんが生前に居住していた台北にある邸宅の住宅担保ローンを、元夫が支払い続けており、現在の夫ク・ジュンヨプは相続する意思がないと報道した。

また、バービィー・スーさんの母親も遺産を受け取っていないことを確認し、「家から追い出されそうだ」と悲痛な胸の内を明かしたことで、議論が巻き起こった。

これに関連して、ワン・シャオフェイ側は、ワン・シャオフェイが2人の未成年の子供の権益を保護するため、法に基づいて裁判所に子供たちのための特別代理人の選任を申請し、現在は裁判所が指定した弁護士が、遺産分割など、関連する法的手続きを助けていると明らかにした。

また、遺産分割に関して、弁護士はバービィー・スーさんの遺産から2人の子供が法的に相続する3分の2については、ワン・シャオフェイが信託専用口座を開設して管理していると知らせた。

続けて、ク・ジュンヨプが法的に相続する残りの3分の1については、ク・ジュンヨプの個人的な計画に従って処理するものであり、ワン・シャオフェイはこれを尊重すると伝えた。

（写真＝ク・ジュンヨプSNS）左からバービィー・スーさん、ク・ジュンヨプ

また、世間が注目する豪邸のローン問題については、バービィー・スーさんがこの世を去った後、ワン・シャオフェイが2人の子供が負担すべき住宅担保ローンを代わりに支払い続けており、現在、競売にかけられるような状況は一切発生していないと強調し、報道が事実と異なることを指摘した。

このほかにも、バービィー・スーさんの母親が居住している家から追い出されるかもしれないと話したことについて、弁護士は、ワン・シャオフェイと2人の子供がともにバービィー・スーさんの母親が現在の家に住み続けることに賛成しており、バービィー・スーさんの母親側の弁護士を通じて、何度も同様の立場を伝えたと釈明した。

それとともに、「一度も住居から出ていくよう要求したことはない」と疑惑を否定した。

最後に、弁護士は最近の一部の報道やインターネット上の噂が事実とは異なり、当事者や家族に苦痛を与えているとし、確認されていない報道や推測を止めてほしいと呼びかけた。

なお、バービィー・スーさんは、2025年2月、日本旅行中の急性肺炎により、突然この世を去った。享年48。彼女の遺産は、総額6億元（約120億円）に上ると推定されている。

（記事提供＝OSEN）

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