ATEEZ、RIIZEら出演決定！「2026 K WORLD DREAM AWARDS」第1弾ラインナップ公開 | RBB TODAY

音楽授賞式「2026 K WORLD DREAM AWARDS」が、最初の出演者を公開した。

「2026 K WORLD DREAM AWARDS」組織委員会は7月9日、第1弾ラインナップを発表。

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ATEEZ、P1Harmony、RIIZE、AHOF、AND2BLEらの出演が決定した。

「2026 K WORLD DREAM AWARDS」は、K-POPを超えてKカルチャーの世界的な地位を高め、K-POPを通じた訪韓外国人観光客2000万人時代を早めるために設けられたグローバル韓流フェスティバルだ。

世界各国のK-POPファンが韓国を訪れ、音楽と文化をともに楽しむ代表的な文化観光コンテンツとして定着し、Kカルチャー強国への飛躍を導くプラットフォームの役割を果たすものと期待されている。

（写真提供＝各所属事務所）

なお、「2026 K WORLD DREAM AWARDS」は、8月27日に京畿（キョンギ）道・高陽（コヤン）市のKINTEXで開催される。イベントはグローバルファンのため、OTTプラットフォームを通じて全世界に生中継される予定だ。中継プラットフォームは今後公開される。

（記事提供＝OSEN）

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