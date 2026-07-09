可愛らしい“犬耳ポーズ”も！SEVENTEEN・ミンギュ、爽やかな水色ルックでチョコバーイベントへ | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、ミンギュがアメリカのチョコレートバーブランドのイベントに登場した。

7月9日、ミンギュはソウル・ソウル森のアンダースタンドアベニューで開催されたチョコバーブランド「SNICKERS（スニッカーズ）」のフォトウォールイベントに出席した。

【現場写真】ミンギュ、「SNICKERS」イベントへ

ミンギュは同ブランドのアジアアンバサダーを務めている。同ブランドのアジアアンバサダーで韓国人が抜擢されたのは、彼が初めてだ。

この日、ミンギュは水色のシャツのなかに白いインナー、そしてジーンズを合わせた爽やかな“好青年ルック”を披露した。犬の耳のポーズなど、愛らしく報道陣に応えた。

（写真提供＝OSEN）ミンギュ

なお、ミンギュが所属するSEVENTEENは、去る6月に仁川（インチョン）でファンミーティング「2026 SVT 10TH FAN MEETING＜SEVENTEEN in CARAT LAND＞」を開催した。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

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