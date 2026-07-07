SEVENTEEN・V8、モノトーン演出で魅せた洗練グルーヴ！『girlsnboys』ビジュアライザー公開 | RBB TODAY

SEVENTEENのV8（ディエイト、バーノン）が、洗練された姿で視線を集めた。

V8は7月6日、公式チャンネルを通じて、先月29日に発売した1stミニアルバムの収録曲『girlsnboys』のビジュアライザーを公開した。

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『girlsnboys』のビジュアライザーでV8は、モノトーンのミニマルな演出の中、シックなオーラと洗練されたグルーヴを披露している。タイトル曲の荒々しく強烈な青春エネルギーとはまた異なる、スタイリッシュな魅力が込められている。

2人の自然体で洗練されたグルーヴは、サビのパフォーマンスでより一層際立った。余裕がありながらも研ぎ澄まされたエネルギーが込められ、型にはまらないV8ならではの自由さを見せている。

V8の『girlsnboys』は、ポップスターのファレル・ウィリアムスがプロデュースに参加した楽曲で、軽快なリズムと重厚なベースラインが調和し、好評を得ている。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）バーノン（左）とディエイト

なお、SEVENTEENの新ユニットV8は、1stミニアルバムの発表に続き、来る７月11日・12日に一山（イルサン）KINTEX、17～19日に香港アジアワールド・エキスポホールで単独コンサート「2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE」を開催する。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

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