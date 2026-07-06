俳優ビョン・ウソク、ファンの前で涙止まらず…2年ぶりファンミで感情こみ上げる「なんでこうなるんだ」 | RBB TODAY

俳優ビョン・ウソクが、ファンミーティングで涙を流した。

ビョン・ウソクは7月4日・5日、ソウル・蚕室室内体育館で「2026 BYEON WOOSEOK ASIA FANMEETING TOUR "The Secret Library" in SEOUL」を開催した。

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今回のファンミーティングは、2024年以来約2年ぶりに行われたものだった。ビョン・ウソクはこの日、ライブステージをはじめ、さまざまなコーナーを通じてファンと交流。最後の挨拶をするなかで、こらえきれず涙を見せた。

（写真提供＝OSEN）ビョン・ウソク

ファンミーティング後、SNSやオンラインコミュニティに投稿された映像には、ビョン・ウソクがファンに挨拶しながら涙を流す様子が収められていた。ビョン・ウソクは「2年ぶりにファンミーティングを開催することになったのですが、土曜日ですし、この場所に来るのは簡単なことではないと思っています。だから、ただ…」と話し始めたところで、胸がいっぱいになった様子を見せた。

感情が込み上げ、涙を流し始めたビョン・ウソクは「今日は短いけれど、誰かにとっては長い時間でもあるじゃないですか」と言ったまま、言葉を続けられなかった。涙をこらえようとしたものの、何度も感情がこみ上げると、ビョン・ウソクは「ああ、本当にどうしてこうなるんだ」と言いながら、自分の脚を叩く場面もあった。

ビョン・ウソクが涙で言葉を詰まらせると、MCを務めたタレントのパク・スルギは「こうして素直な感情を表現してくださるウソクさんが素敵です。もう少し大きな歓声を送ってみましょうか。永遠に一緒に歩んでいくんです」と、彼をなだめた。

ビョン・ウソクは「幸せな思い出になっていたらうれしいです」となんとか言葉をつないだものの、簡単には感情を落ち着かせることができず、その後も涙を流し続けた。パク・スルギは「俳優さんと一緒に過ごすこの瞬間が、ファンの皆さんにとって幸せなんです。皆さんの大きな愛に、本当に感動しているようです」と再びビョン・ウソクを励ました。

ビョン・ウソクは「もう一言だけ言いたいです。本当に最後まで応援してくれて、あ、終わったわけじゃないですよね…？」と笑いを誘いながら、「ずっと、応援の投稿を本当によく読んでいますし、いつも…。変な人みたいじゃないですか？本当にいつも、すごく感謝しています。ありがとうございます」と、ファンに何度も感謝を伝えた。話している間も涙を見せ続け、感情が込み上げている様子だった。

なお、ソウル公演を成功裏に終えたビョン・ウソクは今後、バンコク、横浜、シンガポール、台北、マニラ、ジャカルタ、香港などアジア主要都市を巡り、現地ファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

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