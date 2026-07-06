ラインくっきりの“ピチピチ”ウェア姿…元K-POPアイドル、美脚際立つ圧巻スタイル「わぁ」 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のソリョンが、抜群のスタイルを披露した。

最近、ソリョンは自身のSNSに、特別なコメントなしで1枚の写真を公開した。

【写真】ソリョン、“ピチピチ”ウェア姿

写真のソリョンはジムで鏡越しに自撮りをしている。ソリョンは、黒のインナーに赤いクロップドトップスを重ね、骨盤あたりまで上がるレギンスを着用。引き締まった腹筋があらわになり、タイトなウェアからはすらりと伸びた美脚も際立ち、見る者の視線を奪った。

投稿を見たファンからは「腹筋いったい何段あるんですか」「バキバキだぁ」「わぁ、本当にかっこいい」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真提供＝ソリョンInstagram）

なお、ソリョンはNetflixシリーズ『ゆっくり強烈に』（原題）に出演予定だ。

◇ソリョン プロフィール

1995年1月3日生まれ。韓国・プチョン市出身。 2010年に参加した学生服のモデル選抜大会をきっかけに、FNCエンターテインメントにスカウトされた。2年間のトレーニングを経て2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。2015年に通信会社SKテレコムのイメージモデルを抜擢され、167cmの長身と抜群のスタイルを生かした宣伝用の等身大パネルで大ブレイクを果たす。デビュー早々女優業を並行し、ドラマ『いとしのソヨン』『なにもしたくない～立ち止まって、恋をして～』、映画『江南ブルース』『殺人者の記憶法』『安市城 グレート・バトル』などに出演した。

■【写真】「目のやり場に困る」ソリョン、プールSHOT

■【写真】ソリョン、“前屈みSHOT”で悩殺

■【写真】「女神だ」ソリョンの“大胆チューブトップドレス”姿