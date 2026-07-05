“寿引退”した元チアリーダーのキム・ハンナ、妊娠を報告！昨年9月に職場結婚、夫は応援団長 | RBB TODAY

元チアリーダーのキム・ハンナが妊娠を発表した。

キム・ハンナは7月3日にSNSを更新。

【写真】キム・ハンナの“割れ目”

「私たちのもとに幸せがやってきました。2026年1月、思いがけない祝福が訪れました。当たり前だった日常や、やりたかったことから少し離れることになりましたが、それさえも幸せでした。これからへの期待で胸がいっぱいです」と喜びを伝えた。

併せて公開された写真では、キム・ハンナが夫とともにエコー写真を手にし、見つめ合う姿が収められている。愛犬にもエコー写真を見せており、新たな家族の誕生を知らせる様子が印象的だった。

続いて「幸い、つわりもなく、今のところ大きな問題や体調不良もなく元気に過ごしています。（私は体力王です！）残りの時間もお腹の中で元気に育ってね。もうすぐ会おうね」と、お腹の赤ちゃんに向けたメッセージも綴っている。

（写真＝キム・ハンナInstagram）

1990年4月4日生まれのキム・ハンナは、2011年にチアリーダーとして活動をスタート。プロ野球のキウム・ヒーローズ、KIAタイガースなどのチアリーダーとして活躍した。

昨年9月には、現場で知り合い交際に発展した応援団長のキム・ジョンソクと結婚し、チアリーダー業から引退した。

（記事提供＝OSEN）

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