「おおきに～！絶対モアナ観てな～！！」TSUZUMI、道頓堀の船上で映画プロモーション史上初の生歌唱！ | RBB TODAY

TSUZUMI（ME:I）が映画プロモーション史上初となる大阪・道頓堀の船上で劇中歌を生歌唱した。

『モアナと伝説の海』2026年7月31日(金)公開 © 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

ディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が＜超＞実写映画化され、7月31日（金）に劇場公開される。主人公は、愛する家族と島を救うため大海原へと繰り出す"海に選ばれた"少女モアナ。モアナ役の日本版声優には、高い歌唱力と演技力をアメリカのディズニー本社に認められたTSUZUMI（ME:I）が、マウイ役にはアニメーション版から続投となる尾上松也が決定している。

現在、TSUZUMIが全国各地を巡る「モア夏2026」キャンペーンを展開中。水の都・大阪を象徴する道頓堀を舞台に公開記念イベントが開催され、700名の観客が集まった。

MCから「道頓堀の船上で映画のプロモーションとして歌唱を披露するのは今回が初めて」と紹介されると、TSUZUMIは「すごーい！嬉しいです！」と喜びを表した。劇中歌「どこまでも～How Far I'll Go～」を生歌唱すると、道頓堀川に響き渡る伸びやかな歌声が観客を魅了。涙するファンの姿も見られ、会場は大きな感動と拍手に包まれた。

歌唱を終えたTSUZUMIは「本当に緊張したのですけど、皆さんの顔がすごくあたたかくて…安心しました…！」「今までよりもすごく開放的で、前も横も後ろも皆さんがいらっしゃって、モアナの自由な性格が自分にも出てきたような、それくらい自由に歌えて嬉しかったです！」とコメント。

『モアナと伝説の海』2026年7月31日(金)公開 © 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

『モアナと伝説の海』2026年7月31日(金)公開 © 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

モアナ役決定時の心境については「まず、本当に驚きました。『モアナと伝説の海2』でME:Iがエンドソングを歌っていたんですが、私は参加することができなくて、私自身モアナが一番好きなのですごく悔しかったんですが、今回モアナの声優に選ばれたことがすごく嬉しくて特別な心情になりました。"絶対に私もモアナと一緒に仕事がしたい"と思っていたので、今回オーディションで選ばれて、幸せでいっぱいです！」と振り返った。

『モアナと伝説の海』2026年7月31日(金)公開 © 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

最後に観客へ向けて「おおきに～！絶対モアナ観てな～！！」と関西弁でメッセージを送り、イベントは盛況のうちに幕を閉じた。