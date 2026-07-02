同グループ2人がW主演！NCT・ジェノ＆ジェミン、『ワインドアップ』劇場版が韓国で公開 | RBB TODAY

イップスに苦しむ投手と、そのマネージャーを務める転校生の特別な友情を描いた映画『ワインドアップ：ザ・ムービー』（原題）が公開される。

7月2日、ボーイズグループNCTのジェノ、ジェミン主演の映画『ワインドアップ：ザ・ムービー』が、韓国のCGVにて単独公開されるなか、作品の雰囲気を捉えた報道スチール5種が公開された。

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スチールからは、ジェノとジェミンの関係性を垣間見ることができる。中学時代、MVPでありながら、イップスによってスランプに陥る「ウジン」を演じるジェノ。

そして、中学の野球部で打者だった過去を持ち、ある日突然現れてウジンのマネージャーを買って出て、彼を支える「テヒ」を演じるジェミンの姿が、作品への好奇心をかき立てる。

（写真＝TAKEONEカンパニー）上段：左からジェミン、ジェノ

『ワインドアップ：ザ・ムービー』は、1月に公開された後、SNSおよびショート動画プラットフォーム「KEEZ」内での累積再生数などを含め、約3000万ビューを記録したキッツ・プレミアム・ショートドラマ『ワインドアップ』の劇場版だ。

縦型の本編を横型へと再加工し、差別化された映像美と、より深まった没入感を届ける。

（写真＝TAKEONEカンパニー）『ワインドアップ：ザ・ムービー』ポスター

特に、「第30回富川（プチョン）国際ファンタスティック映画祭」の企画である「プラットフォーム企画展：ショートフォーム・シネマ」の公式上映作に選定されたなか、関係者は「ショートフォーム・コンテンツの拡張性と可能性を示す作品として期待が高まっている」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェノ プロフィール

2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

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