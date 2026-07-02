“ほぼ見えてる”大胆衣装から一転…ムン・ガヨン、落ち着いた雰囲気漂う未公開カットを公開 | RBB TODAY

女優のムン・ガヨンが多彩な魅力を披露した。

ムン・ガヨンは7月1日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】「ほぼ全部見えてる」ムン・ガヨン

ファッション誌『marie claire』のグラビア未公開カットを公開した。

写真のムン・ガヨンは、透明感のある肌を引き立てるナチュラルなメイクで登場。さまざまなカラーのチークを取り入れながらも上品な雰囲気を演出し、洗練されたビジュアルを見せている。

特にクローズアップカットでは、澄んだ眼差しと美しい肌が際立ち、清純さと都会的なムードを同時に感じさせた。作品ごとに異なる顔を見せる“カメレオン女優”らしい魅力が詰まったグラビアとなっている。

ムン・ガヨンは過去、大胆なドレス姿で話題を集めたことがある。だが今回は一転して落ち着いた大人の雰囲気を漂わせ、ファンの視線を引きつけた。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

ムン・ガヨンは2016年公開の映画『師の恩恵』で本格的に女優活動をスタート。その後、『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『ウラチャチャ!?～男女6人恋のバトル～ シーズン2』『女神降臨』『あいつは黒炎竜』など数々の人気作に出演してきた。

また、長編映画デビュー作『サヨナラの引力』では、「第62回百想芸術大賞」映画部門の最優秀女優賞を受賞。同作は7月3日から日本で公開される予定だ。

次回作としては日本統治時代を舞台にしたドラマ『クジラ星』への出演を控えている。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑～ホジュン、若き日の恋～』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。

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