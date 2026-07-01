なえなの、付き合うまでを全部メモする！「かわいい」とスタジオ | RBB TODAY

インフルエンサーのなえなのが、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』（ABEMA）に出演。好きな人ができると、付き合うまで全部をメモすると明かした。

『シャッフルアイランド 』は2つの島に集まった美男美女が、島間を“シャッフル”しながら本能のままに交流していく恋愛リアリティーショー。シーズン7はタイ・サムイ島を舞台に恋が繰り広げられていく。事前特別番組では、恋愛リアリティーショーにちなみ、なえなのをはじめとする出演者たちが自らの恋愛経験について語った。

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峰岸みなみに「一目惚れとかしたことある？」と尋ねられたなえなのは「運命を感じる人っているじゃないですか」と回答。運命かも、と思ったタイミングから付き合うまでの間のことを、全部メモに残しておくと明かした。日記などではなく、メモ用紙に書いて押し入れに入れて保管するとのこと。峰岸に「どういう効果があるの？」と尋ねられると「付き合ってからの思い出は写真とか動画で残せるけど、付き合うまでは形で残せない。忘れたくないから、今日は手がぶつかったとか、あーんしてもらったとか」と、メモに残すことで思い出を形にできると語った。なえなのの健気なエピソードに、スタジオの出演者は全員「かわいい！」と興奮した。

『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』はABEMAで放送中。『シャッフルアイランド Season7』は7日夜9時から放送開始する。