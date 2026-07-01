日本人メンバーはまさかの“男装”？MEOVV、中世ヨーロッパ風衣装でユーモア満載パフォーマンス | RBB TODAY

MEOVV（ミヤオ）が、新曲のクラシックな雰囲気を最大限に引き出したコンセプトで、ファンを楽しませた。

6月30日、所属事務所THEBLACKLABELは公式ユーチューブを通じて、新曲『DDI RO RI』の“中世（Medieval）バージョン”のパフォーマンス映像を公開した。

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公開された映像には、クラシックで優雅な中世ヨーロッパ風の衣装を着こなすメンバーの姿が収められている。それぞれ華やかで美しいドレスをまとい女神のようなビジュアルを披露する4人のメンバーのなかで、日本人メンバーのアンナは、中世風のかつらと精巧な男性用礼服を身にまとい“中世の音楽家”に変身。ユニークなビジュアルで注目を集めた。

（画像＝THEBLACKLABEL）MEOVV

『DDI RO RI』は、MEOVVの2nd EP『BITE NOW』のタイトル曲で、バッハの名曲『トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565』をサンプリングした楽曲だ。大衆になじみのあるクラシックメロディーを、トレンディなサビへと落とし込んでいる。MEOVVは今回のスペシャルコスチュームパフォーマンス映像を通じて、楽曲が持つ高級感と強烈なオーラを視覚的に表現した。

『DDI RO RI』はリリース後、韓国の主要音楽配信サイトMelonのデイリーチャートや、メインチャート「TOP 100」にランクインした。現在、MEOVVはタイトル曲の好調な流れを引き継ぎ、収録曲『Hit 'Em』で精力的に活動を続けている。

◇MEOVV プロフィール

BIGBANG、2NE1、BLACKPINKなど、YGエンターテインメントの主要アーティストの音楽をプロデュースしたTEDDYがメンバーの選抜から制作まで手掛けたガールズグループ。韓国系アメリカ人のガウォンとエラ、韓国人のスインとナリン、日本人のアンナの5人で構成された。グループ名は「My Eyes Open VVide」の頭文字に由来し、「ミヤオ」という猫の鳴き声を連想させる意味も込められている。2024年9月6日、1stシングル『MEOW』でデビュー。

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