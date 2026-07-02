「思わず叫んだ」LE SSERAFIM・宮脇咲良、別人級の黒髪ロングにイメチェン！“女神ビジュ”で魅了 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、大胆なイメチェンで注目を集めている。

控室で撮影した写真を通じて、女神のようなビジュアルを披露した。

【写真】宮脇咲良、黒髪ロングにイメチェン！

宮脇は7月1日、自身のSNSに「今日、きれいでした」という短い文とともに、写真を投稿した。

公開された写真の宮脇は、控室でルーズフィットの白いニットを着て、自然なポーズを取っている。人形のようにはっきりとした目鼻立ちと華やかな笑顔は、見る者の視線を奪う。

また、長らくショートボブヘアで、金髪やピンクなど派手なヘアスタイルを披露していた宮脇だが、今回は黒髪のストレートヘアに大胆にイメチェンし、清楚な魅力でファンの注目を集めた。

この投稿を見たファンからは「思わず叫んだ」「綺麗すぎて涙出てきた」「黒髪ロングに大変身」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは7月11～12日、仁川インスパイアアリーナで2度目のワールドツアー『LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』の幕を上げ、世界中のファンと会う予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

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