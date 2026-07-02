BTS・V、海外での“プライバシー尊重”をファンに要請「ホテルの前まで来ることは控えていただきたい」 | RBB TODAY

BTSのVが“プライバシーの尊重”をファンに呼びかけた。

Vは7月1日、Weverseを更新。

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ファンに向けて、海外での宿泊先を訪れないでほしいとのメッセージを投稿した。

（写真提供＝OSEN）V

Vは「応援してくださる気持ちは本当にありがたく思っていますが、できればホテルの前まで来るのは控えていただけるとうれしいです」とし、続けて「どこに宿泊しているかまでは共有したくないという気持ちもありますし、公演のコンディションにも影響があるため、お願いしたいです」と説明している。

さらに、「ツアー中は、おいしいお店に行ったり街を歩いたりしながら、その国を気楽に楽しむ時間も私にとってとても大切です」としたうえで、「今後はホテルの前まで来ることは控えていただきたいです。ご配慮をお願いします」と呼びかけた。

BTSは現在、ワールドツアーで世界各国を巡っている。今回のツアーは全34都市・88公演にわたって行われる予定で、K-POPアーティストによる単独ツアーとしては過去最大規模となっている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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