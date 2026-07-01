NiziU、6年の成長を詰め込んだ集大成！日本ベストアルバム『Portfolio』リリース | RBB TODAY

NiziU（ニジュー）が、初の日本ベストアルバム『Portfolio』をリリースした。

7月1日、NiziUは『Portfolio』のリリースと同時に、プレデビュー曲『Make you happy』の2026年バージョンのMVを公開した。

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アルバム名『Portfolio』は、2020年7月のプレデビューから現在まで、メンバーが経験してきた挑戦と成長の足跡を1枚に収めたという意味が込められている。NiziUのフレッシュな始まりから、より成熟した現在の魅力まで、多彩に垣間見ることができる作品だ。

（写真＝JYPエンターテインメント）

今回のアルバムには、プレデビュー曲『Make you happy』と正式デビュー曲『Step and a step』をはじめ、『Take a picture』『CLAP CLAP』『SWEET NONFICTION』など、日本で人気を集めたヒット曲が多数収録されている。さらに、韓国2ndシングルのタイトル曲『LOVE LINE』の日本語バージョンと、日本2nd EPのタイトル曲『Too Bad』まで全29曲を収録し、ファンに充実した内容を届けた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

あわせて公開された『Make you happy』2026年バージョンのMVにも熱い反応が寄せられている。9人のメンバーが、アーティストとしてどれほど輝かしい成長を遂げたのか一目で確認でき、NiziU特有の軽快なエネルギーとシグネチャーダンス「縄跳びダンス」を新鮮な感覚で楽しめるとして、ファンの心を掴んでいる。

なお、NiziUは最近、日本5地域・全12公演規模で行われた単独アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』を成功裏に終えた。この勢いを引き継ぎ、6月には京セラドーム大阪と東京ドームで2度目のドームツアー『NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA”』を華やかに飾り、グローバルな存在感を改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

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