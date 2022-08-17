戦隊ヒロインがグラビアで登場！注目アイドルピックアップ | RBB TODAY

最近、スーパー戦隊シリーズや仮面ライダーシリーズ、ウルトラマンシリーズなどのヒロイン役を演じ注目を集め、グラビアでも存在感を放つ女性芸能人が増えている。この記事では、話題のヒロイングラビアの記事を振り返る。
【大久保桜子（宇宙戦隊キュウレンジャー）】
2017～2018年に放送されたスーパー戦隊シリーズ『宇宙戦隊キュウレンジャー』でハミィ／カメレオングリーン役で連ドラデビューした大久保。以降、女優、そしてグラビアなどで活躍中。今月18日～28日に東京・Theater Mixaで上演される『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった』で舞台に初挑戦する。
●戦隊ヒロイン・大久保桜子、ブラを外した大胆グラビア！
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●衝撃表紙で話題となった大久保桜子の2nd写真集『sol』電子版が本日配信スタート
https://www.rbbtoday.com/article/2022/07/20/200399.html
●大久保桜子との妄想ストーリーが写真集に！ビキニカットが一部公開に！
https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/28/194919.html
●戦隊ヒロイン・大久保桜子、大胆肌見せのセクシーグラビア！
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