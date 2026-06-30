登録者46万人超の生き物系YouTuber・森こんにゃくの初書籍が発売！Amazonランキング1位獲得 | RBB TODAY

KADOKAWAは7月27日、人気生き物系YouTuber・森こんにゃくの初書籍『図鑑いきもの飼ってみた カマキリを黄色い世界で育てたらどうなる？』を発売する。監修は昆虫学者の丸山宗利氏と斉藤憲治氏が担当する。

同書は予約開始直後から大きな反響を呼び、Amazonランキング「昆虫学」部門で1位を獲得（2025年6月17日時点）。登録者46万人超を誇るYouTubeチャンネル「森こんにゃく」の世界観をそのまま書籍化した、新感覚の生き物観察＆飼育図鑑となっている。

『図鑑いきもの飼ってみた カマキリを黄色い世界で育てたらどうなる？』（KADOKAWA）

同書では、身近な生き物を実際に「飼ってみた」リアルな様子を紹介。観察中に生まれた疑問には専門家がわかりやすく回答する構成となっており、大人から子どもまで夢中になれる「生き物観察」の魅力が詰まった、夏休みの自由研究にも最適な一冊となっている。

誌面はフルカラーで「田んぼの土から出てくる生き物育ててみた」「スーパーのアサリ育ててみた」のほか、息子こんにゃくの自由研究記録「アリはなにがすきなのか？」、コラム「昆虫標本の作り方」なども掲載予定だ。

『図鑑いきもの飼ってみた カマキリを黄色い世界で育てたらどうなる？』（KADOKAWA）

『図鑑いきもの飼ってみた カマキリを黄色い世界で育てたらどうなる？』（KADOKAWA）

昆虫学者の丸山氏は推薦コメントの中で、チャンネルの魅力をこう語っている。「映画『スタンド・バイ・ミー』の生き物版ともいえる世界であり、見ている私は幼少期を思い出し、懐かしい気持ちになる。そこには大人世界の変なプライドや気負いはない」。

さらに同書について「このインターネット時代、簡単に調べてわかった気になることが多いが、そんなことはひとまず脇に置き、とにかく実践あるのみ。すると、ネットにはほとんど出ていない世界が開けてくる。身近なところにこそ知の冒険があるのだ」と評し、「その第一歩を踏み出すきっかけを与えてくれるに違いない」と太鼓判を押した。

著者の森こんにゃくは二児の父で、金魚を田んぼの土で育てる動画が720万回以上再生されるなど、全力で生き物観察を楽しむ動画が子どもを中心に幅広い世代から支持を集めている。