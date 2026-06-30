SEVENTEEN所属事務所からデビューも…“2年活動なし”で解散、PRISTINメンバーが告白「後回しにされた」 | RBB TODAY

SEVENTEENと同じPLEDISエンターテインメントから誕生したガールズグループPRISTIN。

そのメンバーが、グループがなぜ解散することになったのかを明かした。

【画像】PRISTINメンバー、美容外科勤務の“現在の姿”

PRISTIN出身のチョン・ウヌは6月29日、「PRISTINはなぜ解散したのか。練習生生活は中学3年生から始めた。当然、PLEDISが初めての事務所で、メンバーたちにとってもみんな初めての事務所だった」と話した。

続けて、「『PRODUCE 101』にも出演することになり、デビューまでできた。とても期待されていたグループだったし、私自身もすごく期待していた。すべての経緯を話すことはできないが、会社には私たちだけでなくグループがとても多く、気を配らなければならないことが本当に多かった」と伝えた。

そして、「だんだん後回しにされるようになり、私たちにまでそれほどチャンスが回ってこなかったのだと思う。当時はつらかった部分もあったが、今になって考えると、とても価値のある良い経験だった」と打ち明けた。

（画像＝チョン・ウヌSNS）チョン・ウヌ

チョン・ウヌは、PRISTINとしてデビューし活動したことを後悔していないという。彼女は「だからこそ、皆さんとこうしてコミュニケーションを取ることができている。もし戻るとしても、またこの職業を選び、その会社に入って同じようにやっていたと思う。それくらい後悔はない。これからも、私が歩んできた波瀾万丈な人生について、一つずつ話していきたい」と語った。

チョン・ウヌは2016年、オーディション番組『PRODUCE 101』にPLEDISエンターテインメント所属の練習生として参加。しかし最終21位にとどまり、番組発のグループI.O.Iとしてのデビューは叶わなかった。

その後、I.O.Iとして活動を終えたイム・ナヨン、チュ・ギョルギョンらとともに、ガールズグループPRISTINとしてデビュー。チョン・ウヌはユニットPRISTIN Vとしても活動したが、2017年8月発売の2ndミニアルバム『SCHXXL OUT』以降、約2年間にわたる長い活動休止期間を経て、グループは解散した。

その後、2019年にはPRISTINの元メンバーであるギョンウォン、ミンギョン、イェビンらとHINAPIAとして再デビューしたが、こちらも1年で解散した。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】“SEVENTEENの妹グループ”出身のチョン・ウヌ、美容外科勤務を告白

■【写真】「未練がないと言えば嘘に」韓国アイドル、グループ解散で客室乗務員に

■【写真】PRISTINメンバー、“見えそう”な大胆ミニドレス姿！