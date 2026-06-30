少女時代、“完全体カムバック”を計画中？メンバーが20周年控え大型プロジェクトを予告「来年夏に…」 | RBB TODAY

少女時代が、再び“完全体”で戻ってくるのか。

ティファニーが、デビュー20周年に向けて大型プロジェクトを準備していると明かし、ファンの期待を高めている。

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6月27日に放送された韓国MBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』にはティファニーが出演し、近況とともに少女時代の20周年計画を公開した。

この日、ティファニーは「結婚後、一日を締めくくり、明日を迎える力が生まれた」と語った後、「10周年と15周年のたびに一緒にやってきたように、来年夏の20周年を迎え、大きなプロジェクトを準備中だ」と明かし、期待を集めた。

話の途中、MCのソン・ウニは、最近話題になった少女時代メンバーによるユニット「ヒョリス」（ヒョヨン、ユリ、スヨン）に言及した。これに対し、テティソ（テヨン、ティファニー、ソヒョン）のメンバーであるティファニーは「私たちがヒョリスに捕まった」と笑った。

（画像＝MBC）ティファニー

続けて「テヨンとソヒョンは何の反応もない。それがもっと問題のようだ」と冗談を飛ばし、夫ピョン・ヨハンの反応も伝えた。ティファニーは「夫が『僕は本当に、義妹たちがどこまで行くのか分からない』と言っていた」とし、「会っているメンバーたちは夫を“お義兄さん”と呼ぶ」と明かし、笑いを誘った。

ピョン・ヨハンの細やかな“内助”ならぬ“外助”も明かされた。ティファニーは、現在出演中のミュージカル『ユミの細胞たち』のためにピョン・ヨハンがコーヒーカーを送ってくれたとし、「公演のポイントカラーが黄色なのですが、わざわざ黄色のコーヒーカーを探し、黄色いレモンマドレーヌまで用意してくれました。本当に心遣いが細やかでした」と愛情を示した。

なお、ティファニーは今年2月、3歳年上の俳優ピョン・ヨハンと婚姻届を提出し、法的に夫婦となった。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。

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