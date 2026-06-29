「大優勝」&TEAM・K、“耳かけヘア”で爽やかな色気を発散！甘いマスクでファン魅了 | RBB TODAY

&TEAMのK（ケイ）が、甘いマスクでファンを魅了した。

Kは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】K、“耳かけヘア”で爽やかな色気発散

公開された写真は、Kが「CHANEL BEAUTY」のイベントに参加した際に撮られたものだ。Kはブラックのカーディガンに同色のボトムスを合わせたシックなスタイリングを披露。毛先に遊びを持たせたヘアスタイルがほどよい抜け感を演出し、爽やかな色気を発散した。

投稿を見たファンからは、「爽やかすぎる」「耳かけ天才？」「めっちゃカッコいい」「大優勝」などのコメントが寄せられている。

（写真＝K Instagram）

なお、Kは8月7日に公開予定の映画『ブルーロック』に凪誠士郎役で出演する。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。

■【写真】K、イケメン俳優と“顔面強すぎ”2SHOT

■【注目】＆TEAM・Kと『ブルーロック』の共通点にファン騒然

■【写真】K、爽やかな浴衣SHOTにファン悶絶