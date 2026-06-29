反町隆史×松嶋菜々子、28年の時を越え『GTO』で夫婦共演！冬月あずさ役を続投 | RBB TODAY

反町隆史主演のカンテレ・フジテレビ系全国ネット・月曜10時ドラマ『GTO』（7月20日スタート）の新キャスト第6弾として、松嶋菜々子の出演が発表された。

同作は藤沢とおる氏による同名漫画が原作。元暴走族の教師・鬼塚が型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。

松嶋が演じる冬月あずさは、1998年版『GTO』で鬼塚が赴任する武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師として登場した人物。容姿端麗で学園の"マドンナ的存在"でありながら、キャビンアテンダントになりたいという夢がかなわず、教師という仕事にどこか割り切れない思いを抱えていた。型破りな鬼塚の言動に振り回されながらも、生徒と本気で向き合う姿勢に触れる中で次第に心を動かされていく様子が、多くの視聴者の記憶に刻まれている。

（C）カンテレ

2024年放送の『GTOリバイバル』では、かねてからの夢であったキャビンアテンダントとして働いていることが明らかになり、鬼塚との2ショットは"夢の夫婦共演"として大きな反響を呼んだ。2026年版ではキャビンアテンダントとしてキャリアを重ねてきた彼女がどのような形で物語に関わっていくのか。“鬼塚英吉×冬月あずさ”という、『GTO』を象徴する２人が28年の時を越え、再び動き出す様に注目したい。

このたびキャビンアテンダントの衣装に身を包んだ「役ビジュアル」も同時に公開となった。また、初回放送“冒頭4分”で衝撃の展開が待ち受けているとのことなので必見だ。

松嶋は今回の出演について「共演者の方々に久しぶりにお会いし同窓会のような特別な時間でした」と撮影時の心境をコメント。

2024年放送の『GTO リバイバル』では大きな反響があったといい「リバイバルを当時の生徒と同世代の方が子どもと一緒に観ましたと言っていただけたり、教師になる事を決めた方や結婚を決めた方、ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました」と明かした。

また視聴者に向けて「今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも、成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください」とメッセージを送った。