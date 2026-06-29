ALPHA DRIVE ONE、日本正式デビュー前から“全席完売”！横浜ファンコンサートを成功裏に終了 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONE（ALD1）が、“全席完売”を記録したファンコンサート横浜公演を成功裏に終えた。

ALPHA DRIVE ONEは6月26日から28日の3日間、横浜・ぴあアリーナMMで「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR［STAR ROAD］in YOKOHAMA」を開催した。

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“ロードトリップ”をコンセプトに企画された今回の公演は、多彩な見どころで満たされた。

Photo by Kazumi Watanabe/ Kakeru Takeuchi

『Never Been 2 Heaven』と『Cinnamon Shake』でオープニングを飾ったメンバーたちは、流暢な日本語で挨拶し、ファンの歓声に応えた。 続いて『OMG!』『Raw Flame』『FREAK ALARM』などのステージで多彩な魅力を放ち、ファンコンサート専用のゲームやミッションコーナーを通じて、会場の雰囲気を盛り上げた。

客席に近づき、観客と近い距離で交流した彼らは、アンコールステージで『Good Life』や未公開曲『WELCOME home』を熱唱し、感動を届けた。公演の終盤、ALPHA DRIVE ONEは「今日いただいた愛を長く記憶し、より大きな幸せでお返ししたい。今日一緒に作った物語は、ALPHA DRIVE ONEにとって最も美しいページとして残るだろう」と、ファンに感謝を伝えた。

今回の横浜公演は、日本で正式デビューする前のALPHA DRIVE ONEが、3公演・計2万5000席を完売させたという点で、特別な意味を持つ。

なお、横浜公演を成功裏に終えたALPHA DRIVE ONEは、7月11日に香港・AsiaWorld-Expo Arenaで、アジアツアーの熱気をつないでいく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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