俳優パク・ソジュン、難易度高めのバンダナ姿も完璧！パリを虜にした爽やかビジュアル | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、パリでゆったりとした時間を過ごした。

6月29日、パク・ソジュンは自身のSNSに複数枚の写真を投稿した。

【写真】パク・ソジュン、パリで爽やかビジュアル

パク・ソジュンは去る26日、ファッションショーに出席するためフランスへ出国していた。公開された写真では、デニムのショートパンツにシャツを合わせたカジュアルルックを披露している。

パリの街を散策するパク・ソジュンは、映画の様な絵になる姿を見せつけた。さらに、変わらぬ爽やかなビジュアルに加え、着こなしが難しそうなバンダナを頭に巻いたスタイルまで完璧に消化し、見る者の視線を引きつけた。

（写真＝パク・ソジュンInstagram）

なお、パク・ソジュンは最近、バラエティ番組『花より青春：Limited Edition』に出演し、チョン・ユミ、チェ・ウシクとの抜群のコンビネーションを披露した。次回作としてはDisney+オリジナルシリーズ『私が罪人です』（原題）に出演し、2027年の公開を控えている。

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

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