人気声優・伊藤彩沙、20代最後の写真集で水着＆ランジェリー姿に挑戦！「お尻のラインに注目して」 | RBB TODAY

声優の伊藤彩沙が27日、3nd写真集「アヤサージュ」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催し、取材会を行った。

『BanG Dream!』シリーズや『メダリスト』など数多くの作品に出演する人気声優の伊藤。同作は、そんな伊藤が20代ラストとなるタイミングで“大人な甘さ”をテーマに撮影。シンガポールとインドネシア・ビンタン島でロケを行い、水着やランジェリーカットも収録するなど、挑戦と表現欲があふれた1冊となっている。

伊藤彩沙【撮影：小宮山あきの】

伊藤彩沙【撮影：小宮山あきの】

伊藤彩沙【撮影：小宮山あきの】

伊藤は「まさか3冊目も出させてもらえることにびっくりしました。ファンの皆さんから、たくさん嬉しいお言葉をいただいて胸がいっぱいです」と写真集発売に際し、歓喜のコメント。

写真集の見どころについては「衣装の点数の多さです。シンガポールとビンタン島が（撮影時は）天気が雨予報だったので、晴れているうちにとたくさん写真を撮っていた結果、雨が1回も降らず、いろんな私を収めることができて豪華な内容になりました。いろんな表情の私に注目してほしいです」とアピールした。

伊藤彩沙【撮影：小宮山あきの】

お気に入りカット（C）KADOKAWA / 中村和孝

お気に入りカットにランジェリー姿で振り返るバックショットを選ぶと「盛れているからお気に入りです（笑）。見開きで見ると映画の1シーンのようですし、きっと見てくれる皆さんもドキッとするようなピュアな表情をしていると思います」と声を弾ませた。

また、撮影にあたってボディメイクを2ヶ月間に渡り行ったことも告白。「トレーニングに通ってストイックに筋トレしたり、食事指導もしていただいて頑張りました。私は誘惑に弱くて街を歩くと、あのクッキー美味しそうだなと思って食べちゃったりするのですが、周りの方にお尻を叩いてもらって頑張ることができたました」と努力を続けた結果、“ボディラインの変化”を実感したといい「肩のラインやお尻のラインが変わったなと思っているので、そこに注目してもらえたら嬉しいです」と笑顔を弾けさせた。

（C）KADOKAWA / 中村和孝

（C）KADOKAWA / 中村和孝

8月に30歳の誕生日を迎える伊藤。“20代の最後にやり切りたいこと”については「ネギと玉ねぎ嫌いを克服したい」と宣言。「ネギが苦手でなければネギマやネギトロ、お寿司のオニオンサーモンとかも、美味しくいただけるんだろうなと思って…。30代に向けて克服できたらいいな」とコメント。

伊藤彩沙【撮影：小宮山あきの】

伊藤彩沙【撮影：小宮山あきの】

「写真集に点数をつけると？」と振られると「5点です！低いと思いましたか？違います、5点満点です」と元気いっぱいに語り「私は食べることが大好きで、よくご飯屋さんの口コミサイトを見るのですが、5点はとても素晴らしいことです」と熱弁。「写真集も見ていただいた方に5点と思ってもらいたいなと、星がいっぱいの写真集になっています」と笑顔で話し、会場の笑いを誘った。