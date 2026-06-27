CUTIE STREETも！izna、新曲のチャレンジ動画がバズり中！豪華アーティスト続々参加で計5500万回再生突破 | RBB TODAY

ガールズグループiznaが、新曲『METRONOME』のチャレンジ動画で注目を集めている。

iznaの新曲『METRONOME』のチャレンジ動画が、合計5500万回再生を突破した。

【写真】第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaメンバー

『METRONOME』は、iznaが6月8日にリリースした3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』のタイトル曲だ。

（画像＝WAKEONE）

これまで『METRONOME』チャレンジには、LE SSERAFIMのユンジン、MEOVVのガウォン、BOYNEXTDOORのソンホ、BIGBANGのD-LITE、ILLITのミンジュ、ATEEZのミンギ、ZEROBASEONEのソン・ハンビン、ZICO、TWSのギョンミンなど、豪華アーティストが参加した。

また、iznaのメンバーであるバン・ジミンとともに、音楽番組「ミュージックバンク」（KBS2）のMCを担当している俳優キム・ジェウォンや、日本の人気アイドルCUTIE STREETの板倉可奈らも参加し、注目を集めている。

『METRONOME』は、iznaならではの“パワー夢幻”コンセプトが際立つ楽曲だ。ヴォーギングの要素が加わったダンスブレイクが強い中毒性を生み出している。

iznaはカムバックと同時に、さまざまなバージョンの『METRONOME』チャレンジを披露した。真似しやすいシンプルな動きで構成されたEASYバージョン、ダイナミックなキックなど高難度の動きが加わったHARDバージョン、BPMの速さに変化をつけて新たな見どころを届けたSPEEDバージョンなど、音楽シーンのトレンドをリードする多彩なチャレンジをを展開し、唯一無二の存在感を放っている。

（記事提供＝OSEN）

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制となった。

■【写真】iznaバン・ジミン、名古屋の商店街に降臨！別格オーラで視線独占

■【写真】iznaの最年少・セビ、上目遣いの“もち肌”ショット「赤ちゃん天使…」

■【写真】iznaの日本人メンバー・マイ＆ココ、TGCのランウェイに登場