44歳の若さで死去…初代韓国インフルエンサーの訃報受け、5年前の出演番組が追悼コメント | RBB TODAY

イ・ジュヒさんの訃報を受け、過去に出演した番組も追悼の意を表した。

韓国CBSの講演番組『セバシ（世界を変える時間）』は6月25日、公式YouTubeチャンネルに掲載されている「5年以内に理想の自分へと変わる方法」と題した動画にコメントを投稿した。

【写真】44歳で死去、イ・ジュヒさん

制作陣はコメントで、「“毎日大きな夢を描き、それを細かく分けて実行しなさい”と語り、私たちに途方もない自信と勇気を与えてくださった代表の情熱を忘れません。率直なコミュニケーションと善良な影響力で、多くの人々の挑戦を応援してくださったその温かい心は永遠に輝き続けるでしょう」と、イ・ジュヒさんを追悼した。

続けて、「今は天国で、夢見ていたすべてのことをより自由に広げながら安らかにお休みください。心よりお祈り申し上げます」と哀悼の意を伝えた。

（画像＝YouTube）イ・ジュヒさん

この動画は同番組の2020年12月29日放送回のもので、当時ファッションブランド「アブコレクション」の代表だったイ・ジュヒさんが出演し、SNSブランドマーケティングについて講演した内容が収められている。

公開から5年以上が経過した動画だが、イ・ジュヒさんの訃報が伝えられたことで再び注目を集めている。これを受け、『セバシ』制作陣は動画タイトルを「故イ・ジュヒ アブコレクション代表」に修正し、追悼コメントを残した。

イ・ジュヒさんはSNSで知名度を高めた“第1世代インフルエンサー”の一人だ。アブコレクションを立ち上げ、SNS上で築いた影響力をビジネスへと発展させた。

そんなイ・ジュヒさんは6月24日、突然この世を去った。

アブコレクションは25日、公式SNSで「昨日（24日）、ある男性の大切な伴侶であり、一人の子どもの母であり、多くの方々からアブコレクション代表として愛されたイ・ジュヒさんが私たちのもとを旅立ちました」と公表した。

さらに、「いつもより良いものを分かち合い、多くの人々と美しく幸せな世界を夢見ていた人だっただけに、いまだにこの知らせが信じられず、深い悲しみのなかにいます」と伝えた。

また、「本来はすべての手続きを終えた後にお知らせする予定でしたが、ご心配や安否を気遣う声があまりにも多かったため、慎重な気持ちで先にお伝えすることになりました」と説明していた。

（記事提供＝OSEN）

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