​矢田亜希子、お気に入りワンピ私服姿を公開！夜のインスタライブ告知にファン歓喜 | RBB TODAY

女優の矢田亜希子が26日、自身のInstagramを更新。久しぶりに袖を通したというお気に入りのワンピース姿を公開した。
モノトーンでまとめた肩の力の抜けたスタイルに、シャネルのバッグを合わせたオフ感あふれるコーディネートを披露。投稿で見せた、はにかむような柔らかな笑顔が「変わらない美しさ」とファンを魅了している。
また「夜はインスタライブで少しだけ顔出します」と、急なライブ配信も予告も。これにはファンから「コメント入れます」「仕事頑張れます」といった歓喜の声が寄せられている。飾らない日常をSNSで発信し続ける彼女のライブ配信は、ファンにとって特別なコミュニケーションの場となっており、今夜の配信にも大きな注目が集まっている。
※久しぶりに袖を通したというお気に入りのワンピース姿の矢田亜希子
三県境やエンジンのない航空機……矢田亜希子、ユニークな景観と体験が揃う“群馬県板倉町”へ！ | RBB TODAY
矢田亜希子がナビゲーターを務める電子雑誌『月刊 旅色』2025年6月号（ブランジスタメディア）の“群馬県板倉町”特集が公開された。
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