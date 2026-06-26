​矢田亜希子、お気に入りワンピ私服姿を公開！夜のインスタライブ告知にファン歓喜 | RBB TODAY

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​矢田亜希子、お気に入りワンピ私服姿を公開！夜のインスタライブ告知にファン歓喜

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矢田亜希子【写真：竹内みちまろ】
  • 矢田亜希子【写真：竹内みちまろ】

　女優の矢田亜希子が26日、自身のInstagramを更新。久しぶりに袖を通したというお気に入りのワンピース姿を公開した。

　モノトーンでまとめた肩の力の抜けたスタイルに、シャネルのバッグを合わせたオフ感あふれるコーディネートを披露。投稿で見せた、はにかむような柔らかな笑顔が「変わらない美しさ」とファンを魅了している。

　​また「夜はインスタライブで少しだけ顔出します」と、急なライブ配信も予告も。これにはファンから「コメント入れます」「仕事頑張れます」といった歓喜の声が寄せられている。飾らない日常をSNSで発信し続ける彼女のライブ配信は、ファンにとって特別なコミュニケーションの場となっており、今夜の配信にも大きな注目が集まっている。

※久しぶりに袖を通したというお気に入りのワンピース姿の矢田亜希子


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