 SPEEDが30周年を記念して公式TikTokを開設！MVやライブ映像を公開 | RBB TODAY
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SPEEDが30周年を記念して公式TikTokを開設！MVやライブ映像を公開

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　SPEEDがデビュー30周年を記念して、公式TikTokを開設したことを報告した。

　SPEED公式インスタグラムは「1996年のデビューから30周年。#SPEED Official TikTokスタート」と公式TikTok開設をお知らせ。TikTokではこれまで数々の大ヒットを飛ばしてきたSPEEDのMVや、熱狂を呼んだライブ映像をショート動画にまとめて配信する。公式TikTokとインスタグラムには、デビュー曲である『Body＆Soul』のMVがアップされた。また、現在これまで応援してくれたファンへの感謝を込めた「SPEED楽曲シェアキャンペーン」を開催。対象の音楽配信サービスにて、SPEEDの好きな楽曲をSNS（X、Instagram、TikTok）でシェアし、応募フォームからシェア画面のスクリーンショットを送るとキャンペーン限定の「オリジナル画像」がプレゼントされる。

　この投稿にファンからは「あなたたち4名は当時のカリスマです 今でも全部歌えます」「永遠に私の中でスーパーアイドルです」と喜びのコメントが寄せられている。

※SPEED公式 TikTok開設をお知らせする投稿


SPEEDデビュー30周年！島袋寛子パーソナリティの特別番組が文化放送で放送決定「メッセージお待ちしています」 | RBB TODAY
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歌手の島袋寛子が、SPEEDのデビュー30周年を記念して7月20日に文化放送で特別番組を放送することを発表。島袋がパーソナリティを務め、ファンからのメッセージを募集している。ファンから祝福の声や思い出が多数寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/17/249454.html続きを読む »

SPEED、デビュー25周年イヤーラスト飾る商品はオールタイムBlu-ray BOX | RBB TODAY
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　SPEEDが、25周年イヤーのラストを飾る商品として、過去のLIVE映像をコンパイルしたBlu-ray BOX「SPEED LIVE BOX - ALL THE HISTORY -」を3月30日に発売することが決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/03/195837.html続きを読む »

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