SPEEDが30周年を記念して公式TikTokを開設！MVやライブ映像を公開 | RBB TODAY

SPEEDがデビュー30周年を記念して、公式TikTokを開設したことを報告した。

SPEED公式インスタグラムは「1996年のデビューから30周年。#SPEED Official TikTokスタート」と公式TikTok開設をお知らせ。TikTokではこれまで数々の大ヒットを飛ばしてきたSPEEDのMVや、熱狂を呼んだライブ映像をショート動画にまとめて配信する。公式TikTokとインスタグラムには、デビュー曲である『Body＆Soul』のMVがアップされた。また、現在これまで応援してくれたファンへの感謝を込めた「SPEED楽曲シェアキャンペーン」を開催。対象の音楽配信サービスにて、SPEEDの好きな楽曲をSNS（X、Instagram、TikTok）でシェアし、応募フォームからシェア画面のスクリーンショットを送るとキャンペーン限定の「オリジナル画像」がプレゼントされる。

この投稿にファンからは「あなたたち4名は当時のカリスマです 今でも全部歌えます」「永遠に私の中でスーパーアイドルです」と喜びのコメントが寄せられている。

※SPEED公式 TikTok開設をお知らせする投稿