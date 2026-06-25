「韓国に戻ってくるな」「南アに帰化しろ」「最悪の指導者」格下に惨敗、ホン・ミョンボ監督への怒りの声 | RBB TODAY

「“前監督”の態度が本当に腹立たしい」

格下に敗北した韓国代表へのバッシングが過熱している。

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サッカー韓国代表は6月25日、グループリーグ最終戦で南アフリカと対戦。FIFAランキング23位の韓国は、引き分け以上でグループ2位となり、決勝トーナメント進出が決まる大事な一戦だった。相手の南アフリカはFIFAランキング61位と格下で、試合前は韓国優位が予想されていた。

しかし、ふたを開けてみれば南アフリカが1-0で勝利。しかもスコア以上に試合内容でも南アフリカが優勢だった。韓国はこれでグループ3位となり、自力での決勝トーナメント進出の可能性が消滅。他グループの結果次第で進出できるかどうかが決まる状況となった。

韓国国内には落胆の空気が広がるなか、芸能界やサッカー界からも様々な反応が上がっている。

（写真提供＝OSEN）頭を抱えるソン・フンミン

自身のYouTubeチャンネルで視聴配信をしていたHIGHLIGHTのユン・ドゥジュンは、「かなりつらいですね……。とにかくお疲れさまでした。選手たちもお疲れさまでしたし、皆さんもお疲れさまでした。いろいろな意味で胸が痛いです。でも本当に……。正直、まだ信じられない。夢なんじゃないかと思う」とショックを隠せなかったほか、「チェコ戦のときは、まさかここまでの状況になるとは思わなかった。言いたいことはあるけど言わない。失言しそうだから」と語り、悔しさをにじませた。

また、解説者のパク・ムンソンは試合後、自身のインスタグラムを更新。ホン・ミョンボ監督の画像とともに「どうやったらこんなひどいチームを作れるのか。責任の非対称性。権限や利益を大きく持つ者ほど、悪い結果に対する責任は小さい。いったい、どうやって責任を取るつもりなのか」と投稿し、痛烈に批判した。

（写真提供＝OSEN）ホン・ミョンボ監督

そして俳優のハン・ジョンスは、「ホン・ミョンボは南アフリカ代表に帰化することが最善のようです。韓国に戻ってくるな」と書かれた画像をインスタグラムに投稿。「本当に腹が立ち、サッカーへの愛着が薄れました。実力も実力ですが、“前監督”の態度が本当に腹立たしいです。負けている状況でも最後まで他人事のように試合を見る姿は本当に……。ハァ～～」と怒りをあらわにした。

（画像＝ハン・ジョンスInstagram）

現職の代表監督であるホン・ミョンボ監督を、あえて「前監督」と表現したことからも、その怒りの大きさがうかがえる。

さらに別の投稿では、「最高の選手たちで歴代最悪の試合を見せました。全く理解できない戦術、理解できない選手起用、最後まで選手たちを責める姿。本当に最悪の指導者が何かを示しています。1954年のスイスワールドカップの時でさえ、こんな姿ではなかったでしょう。もう本当にサッカーが嫌になってきました」と怒りをあらわにしていた。

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