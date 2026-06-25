LE SSERAFIM、日本で快進撃続く！『CRAZY』が1億回再生突破で通算6曲目のプラチナ認定 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、日本での人気を改めて証明した。

また1曲、日本レコード協会のプラチナ認定を獲得した。

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6月25日、日本レコード協会が発表した2026年5月度ストリーミング認定によると、LE SSERAFIMが2024年8月にリリースした4th Mini Album『CRAZY』のタイトル曲『CRAZY』が、5月時点で累積再生数1億回を突破し、通算6曲目となるプラチナ認定を獲得した。

LE SSERAFIMはこれまで、日本レコード協会のストリーミング認定で、累積再生数2億回を突破した『ANTIFRAGILE』（2025年5月度）、『Perfect Night』（2026年1月度）の2曲がダブル・プラチナ認定を獲得している。

さらに、『FEARLESS』（2023年8月度）、『UNFORGIVEN （feat. Nile Rodgers）』（2024年4月度）、『Eve, Psyche & The Bluebeard's wife』（2024年10月度）、そして『CRAZY』（2026年5月度）の4曲が、累積再生数1億回突破でプラチナ認定を獲得した。

通算6曲が日本レコード協会のストリーミング認定で累積再生数1億回以上を記録し、トップガールグループとしての存在感と、日本における圧倒的な人気を再び証明した。

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『CRAZY』は、EDMベースのハウスジャンルの楽曲で、メンバーの魅力的なボーカルと中毒性の強いサビが調和し、グローバルファンから長く愛されてきた。特に、初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」では、公演後に再生数が急上昇するなど、世界各地の観客から大きな反響を得た。

また、アメリカ・Billboardのメインソングチャート「Hot 100」で76位（9月14日付）、88位（9月21日付）に入り、2週連続でチャートインした。さらに、Billboardと並ぶ世界2大ポップチャートのひとつとされるイギリスのオフィシャルシングルチャートにも2週連続でチャートインするなど、圧倒的な人気を背景に数々の快挙を成し遂げた。

LE SSERAFIMは、最新作でも世界中から大きな人気を集めている。6月23日に発表されたBillboardの最新チャート（6月27日付）で、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1とタイトル曲『BOOMPALA』がともに好成績を収めた。

今年5月にリリースされた『PUREFLOW』pt.1は、「World Albums」で3位にランクインし、4週連続で上位圏を維持した。また、アメリカ国内の実物CD売上枚数を集計して順位を付ける「Top Album Sales」では、前週から2ランク順位を上げ、16位にランクインした。

タイトル曲『BOOMPALA』は、アメリカを除く世界各国のオンラインストリーミングとデジタルダウンロードのデータを合算して順位を付ける「Billboard Global Excl. US」で186位にランクインするなど、グローバルヒットを記録している。

LE SSERAFIMは、6月20日に韓国・仁川インスパイアアリーナで開催された「第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」で、主要賞のひとつである「最高音源賞」をはじめ、「ワールドベストアーティスト賞」「本賞」など3冠を達成した。こうした人気を追い風に、LE SSERAFIMは7月の仁川公演を皮切りに、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。

また、LE SSERAFIMは日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」への初出演も決まっており、大阪（8月14日）と東京（8月16日）の2都市で、いずれもメインステージに立つ予定だ。

世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな関心が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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