乃木坂46・長嶋凛桜、足の怪我で神奈川公演を休演「また元気なりおちゃんを見れることを楽しみにしてる」とファンも応援 | RBB TODAY

乃木坂46の公式サイトで24日、長嶋凛桜が、足のケガのため神奈川公演を救援することが発表された。

長嶋が休演するのは、24日、25日に横浜アリーナで開催される「真夏の全国ツアー2026」。公式サイトで発表された後、長嶋はブログを更新し、「楽しみに待っていてくださった皆さん、本当に申し訳ありません。」とファンに謝罪した。長嶋は「いつも応援してくださる皆さんに元気を届けられないことが本当に悔しいです。」と綴った後「悔しいけど、悲しいけど、長嶋凛桜120％でステージに立てるよう、早く治します！だから、その日を楽しみに待っていてくださると嬉しいです！」と、決意を述べた。

この投稿にファンからは「どうぞお大事に エスコンでキラキラ輝く姿を楽しみにしてます」「気にすることなく全力のパフォーマンスかできる状態で帰ってきてね」「今はゆっくり休んで、また元気なりおちゃんを見れることを楽しみにしてるよ」と励ましのコメントが寄せられている。

※長嶋凛桜が休演を報告するブログ

