吉岡里帆の“着物姿”にファンうっとり！新ドラマ『デンジャラス』オフショット公開 | RBB TODAY

女優の吉岡里帆が自身のInstagramを更新。2027年1月放送予定のドラマ『デンジャラス』のオフショットを公開した。
吉岡は「2027年1月放送『デンジャラス』」と言葉を添え、新たに発表された豪華キャスト陣を紹介するとともに、撮影の合間のオフショットを投稿した。
公開された写真では、淡い緑色の艶やかな着物に身を包んだ吉岡が、口元に手を当てて愛らしくハニカむ姿が収められている。
この日本人らしい風情を感じさせる美しい佇まいに、ファンからは「ひゃあああ美しすぎて！大好き」「お美しい」「京の都の姫」といった絶賛のコメントが寄せられている。
※ドラマ『デンジャラス』のオフショット、美しい着物姿の吉岡里帆
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吉岡里帆、お笑い芸人・永野との意外なつながり明かす | RBB TODAY
吉岡里帆がナビゲーターを務めるJ-WAVEの番組に、お笑い芸人・永野がゲスト出演する。永野の初監督作『MAD MASK』がブラジルの映画祭で受賞したことを中心に、デビュー当初の吉岡への言葉や制作秘話、今後の映画制作への構想を語る。
https://s.rbbtoday.com/article/2026/06/16/249418.html続きを読む »