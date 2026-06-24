吉岡里帆の“着物姿”にファンうっとり！新ドラマ『デンジャラス』オフショット公開 | RBB TODAY

女優の吉岡里帆が自身のInstagramを更新。2027年1月放送予定のドラマ『デンジャラス』のオフショットを公開した。

​吉岡は「2027年1月放送『デンジャラス』」と言葉を添え、新たに発表された豪華キャスト陣を紹介するとともに、撮影の合間のオフショットを投稿した。

​ 公開された写真では、淡い緑色の艶やかな着物に身を包んだ吉岡が、口元に手を当てて愛らしくハニカむ姿が収められている。

​ この日本人らしい風情を感じさせる美しい佇まいに、ファンからは「ひゃあああ美しすぎて！大好き」「お美しい」「京の都の姫」といった絶賛のコメントが寄せられている。

※ドラマ『デンジャラス』のオフショット、美しい着物姿の吉岡里帆