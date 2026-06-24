吉岡里帆の“着物姿”にファンうっとり！新ドラマ『デンジャラス』オフショット公開 | RBB TODAY

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吉岡里帆の“着物姿”にファンうっとり！新ドラマ『デンジャラス』オフショット公開

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吉岡里帆【写真：竹内みちまろ】
  • 吉岡里帆【写真：竹内みちまろ】

　女優の吉岡里帆が自身のInstagramを更新。2027年1月放送予定のドラマ『デンジャラス』のオフショットを公開した。

　​吉岡は「2027年1月放送『デンジャラス』」と言葉を添え、新たに発表された豪華キャスト陣を紹介するとともに、撮影の合間のオフショットを投稿した。

​　公開された写真では、淡い緑色の艶やかな着物に身を包んだ吉岡が、口元に手を当てて愛らしくハニカむ姿が収められている。

​　この日本人らしい風情を感じさせる美しい佇まいに、ファンからは「ひゃあああ美しすぎて！大好き」「お美しい」「京の都の姫」といった絶賛のコメントが寄せられている。

※ドラマ『デンジャラス』のオフショット、美しい着物姿の吉岡里帆


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吉岡里帆、お笑い芸人・永野との意外なつながり明かす | RBB TODAY
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吉岡里帆がナビゲーターを務めるJ-WAVEの番組に、お笑い芸人・永野がゲスト出演する。永野の初監督作『MAD MASK』がブラジルの映画祭で受賞したことを中心に、デビュー当初の吉岡への言葉や制作秘話、今後の映画制作への構想を語る。
https://s.rbbtoday.com/article/2026/06/16/249418.html続きを読む »

吉岡里帆の「どんぎつね」約4年ぶりに復活！31日からWEB先行公開 | RBB TODAY
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日清食品が吉岡里帆演じる「どんぎつね」約4年ぶり復活の新CM「帰ってきたどんぎつね 篇」を公開した。\n今回は黒いドレス姿で鰹節に溺れる幻想的な映像で、大人の魅力を披露する内容となっている。\nナレーションは声優・若本規夫が担当し、吉岡里帆は「自分の一部」と久々の「どんぎつね」復活を語った。
https://s.rbbtoday.com/article/2026/03/31/245951.html続きを読む »
《iilii》

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