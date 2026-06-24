TOMORROW X TOGETHER、Spotifyで新たな記録！『Devil by the Window』が累計1億回再生突破 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、Spotifyで新たな記録を達成した。

TOMORROW X TOGETHERの5thミニアルバム『The Name Chapter: TEMPTATION』の収録曲『Devil by the Window』が、Spotifyで累計再生回数1億回（6月22日時点）を突破した。

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フィーチャリング曲を除き、グループが正式にリリースした楽曲としては、19曲目の1億回超えストリーミング曲となった。

（写真提供＝OSEN）TOMORROW X TOGETHER

『Devil by the Window』は、誘惑の対象でありながら、誰かを誘惑する主体へと変わっていく少年たちの魅惑的な姿を描いた楽曲だ。楽曲への没入感を高める5人のメンバーの歌声が鑑賞のポイントとなっている。さらに、重厚なベースライン、高揚感が感じられるプレコーラス、幻想的なエンディングが聴く楽しさを加えている。

また、コンセプチュアルな魅力が際立つパフォーマンスも話題を呼んだ。 祈りながら眠る姿を表現した振付や、窓から出るような動きを具現化したパフォーマンスが没入感を高めた。

この曲が収録された5thミニアルバム『The Name Chapter: TEMPTATION』は米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位に輝き、19週連続でチャートインする成果を収めた。さらに、同アルバムは韓国のHANTEOチャート基準で発売初週だけで218万枚を売り上げた。

なお、TOMORROW X TOGETHERは現在、デビュー7周年記念スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』を開催中。愛知、千葉、福岡公演を盛況のうちに終えた彼らは、本日（24日）の兵庫公演をもって、日本4都市・8公演にわたるツアーの幕を閉じる。

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