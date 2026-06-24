秋山成勲、娘サランちゃん（14）からのプレゼントに感動！心温まる“娘バカ”ぶり発揮 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、変わらぬ“娘バカ”ぶりを見せた。

6月23日、秋山は自身のインスタグラムを通じて、娘のサランちゃんから受け取った感動的なプレゼントを公開した。

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秋山は、「娘が父の日のプレゼントとして、金色のボールペンを贈ってくれました」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、見違えるほど成長したサランちゃんと、明るい笑顔でセルフィーを撮る秋山の姿が収められている。眼鏡をかけて知的な雰囲気を漂わせるサランちゃんは、魅力的な笑顔で視線を引きつけた。

（写真＝秋山成勲Instagram）

秋山は、サランちゃんがプレゼントを渡しながら「パパにはこの色が一番似合う！」と言ってくれたと明かし、「その姿がどれほど愛らしかったことか」と綴った。

続けて、「実はペンも本当に気に入っているのですが、パパを思いながら色まで選んでくれたその気持ちが、よりありがたくて感動しました」とし、「おかげで思わず“やっぱり自分は金色が似合うんだな”と、一人でにっこり笑ってしまいました」と付け加え、笑いを誘った。

最後に秋山は、「時間が経つほど、娘がくれるプレゼントそのものよりも、そこに込められた気持ちのほうがより大切に感じられます。ありがとう。パパが長く大切に使うね」と、娘への深い愛情を表した。

なお、秋山はモデルのSHIHOと2009年に結婚し、娘のサランちゃんをもうけた。サランちゃんは、韓国の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』への出演で大きな人気を集め、現在は学業とモデル活動を両立している。

（記事提供＝OSEN）

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