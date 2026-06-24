沖侑果、財布・身分証・スマホを全て失うトラブル！ | RBB TODAY

STU48の元メンバーでグラビアアイドルの沖侑果が、23日、Xを更新。財布、身分証、スマートフォンすべてを失うトラブルに見舞われていることを明かした。

沖は「財布、身分証落とした状態の時にスマホが壊れてしまい マイナンバー再発行するまでスマホを新しくできず SNSの更新が止まってます（FCインスタ等）」と現在起こっているトラブルについて投稿。Xのみアイパッドでログインできたため、トラブルについて投稿したと明かした。マイナンバーカードの再発行は、特急発行という制度を使っても1週間程度はかかる。再発行までの期間は「私はスマホ財布なし身分証なしネキとしてしばらく頑張ります。」とのことで、投稿の最後は「慰めて」と泣き顔の絵文字で締めくくられていた。

この投稿にファンからは「なんとかなるよ」「これ以上不運な事が起きるとは思えないので、後はいい方向に運が向くだけだからモチベーションを少しずつ上げて行こう」「多重紛失物ネキがんばって!!」と慰めのコメントが寄せられている。

※沖侑果が財布・身分証・スマートフォンを失ったことを明かした投稿