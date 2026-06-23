岩田剛典がカリフォルニア4都市を旅するフォトガイドブックが発売！オール私服で撮影 | RBB TODAY

三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーでアーティスト・俳優として活躍する岩田剛典と、ファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』（宝島社）がタッグを組んだフォトガイドブックが26日に発売される。

同書は日本旅行業協会（JATA）の海外旅行アンバサダーも務める岩田が、アメリカ・カリフォルニア州にあるロサンゼルス、アナハイム、サンディエゴ、パームスプリングスの4都市を巡り、その魅力を余すことなく紹介する1冊。

誌面はすべて岩田本人がスタイリングしたオール私服で構成されており、ロードムービーのような雰囲気で撮り下ろされたハイクオリティな写真が並ぶ。グルメ、スポーツ、カルチャー、大自然などカリフォルニアの多面的な魅力と、自然体で旅を楽しむ岩田の姿が収録されている。

（C）宝島社

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岩田はロサンゼルスではドジャースタジアムでの野球観戦やグリフィス・パークの夕景を堪能。アナハイムではディズニーランド・リゾートを満喫し、サンディエゴではクラフトビールの聖地としての一面やメキシコ文化が息づくオールド・タウンを探訪。パームスプリングスでは砂漠をジープで駆け抜けるなど、各都市それぞれの個性を体感している。

（C）宝島社

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同書にはこの旅を通じて岩田が感じたことや、自身にとっての旅の意味を語るインタビューも収録。岩田は「訪れた4つの都市は、それぞれが全く違うキャラクターを持っていて、どこも最高でした」とコメント。さらに「旅の素晴らしいところは、普段の生活では交わることのない、全く異なる業種の方々と出会える点。そうしたインスピレーションを得ることこそが、自分が旅に出る最大の理由かもしれません」と旅への深い思いを語っている。