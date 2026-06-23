モテすぎて話題の永尾まりやが『FLASH』に登場！艶っぽさ弾けるランジェリー姿を披露！ | RBB TODAY

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モテすぎて話題の永尾まりやが『FLASH』に登場！艶っぽさ弾けるランジェリー姿を披露！

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永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO
  • 永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO
  • 永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

　元AKB48の永尾まりやが6月23日発売の『FLASH』（光文社）のグラビア特集に登場した。

　永尾は「爆モテ」を自認する男女16名がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（ABEMA）に出演。番組の中でモテクイーンの名をほしいままにし、話題となった。

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO
永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

　同誌では同日発売のデジタル写真集から艶っぽさが弾けるアザーカットを掲載。モテクイーンのフェロモンが放出されたランジェリー姿のグラビアを披露している。

　永尾は2009年に「AKB48第6回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動。2016年に卒業し、現在は俳優・モデル・タレントとして幅広く活躍しながら長野県佐久市の観光大使も務めている。さらにアイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔ももち、多彩な才能を発揮している。

　永尾のFLASHデジタル写真集『モテクイーンのフェロモン』は「kokode digital」（ココデジ）および各電子書店にて発売中だ。


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