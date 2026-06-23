『カメラを止めるな！』出演・しゅはまはるみ、51歳で入籍発表「かなりの強運だったようで…一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会えた」 | RBB TODAY

映画『カメラを止めるな！』への出演で知られる俳優のしゅはまはるみが23日、自身のX（旧Twitter）を更新し、入籍したことを発表した。

しゅはまは、「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしてこの半年、51歳という年齢であるもので『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と報告。その上で、「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました」と喜びをつづった。

お相手は、主に映像制作を手掛ける株式会社PUNKの代表・高野将毅。投稿では、高野が自身のXで「性別による不利益の差を少しでも減らしたい」という思いを発信していたことに触れ、「私はそんな活動を公にされている一般の方ですか、あえてお名前を公表したのはそのためです」と説明した。

また、「人生は本当に何が起こるかわからないものですね。まさか50代で結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは、自分でも思ってもいませんでした」と心境を明かし、「これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります」と決意を新たにした。

投稿にはウエディングフォト風のツーショットも添えられ、ファンからは「本当に素敵な形ですね！」「末永くお幸せに」「カメ止め8周年にいい報告！」など、祝福の声が寄せられている。

※しゅはまはるみ、入籍報告の投稿