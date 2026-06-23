Stray Kids、ついに国立競技場へ！“海外男性アーティスト初”の単独公演が決定　新ツアー日程発表 | RBB TODAY

Stray Kidsが、海外男性アーティストとして初めて日本の国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を開催する。

彼らは7月、ソウルを皮切りに新たなワールドツアーをスタートさせる。

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JYPエンターテインメントは6月23日、「Stray Kidsが7月25日、26日、29日、8月1日、2日の計5日間、ソウル・松坡区のKSPO DOMEで新ワールドツアー『Stray Kids World Tour “RUN IT”』を開催する」と発表した。

同日、Stray Kidsの公式チャンネルを通じて公開されたワールドツアー第1弾プランポスターによると、彼らはソウルでの計5公演を皮切りにツアーの幕を開け、8月29日からは日本へと舞台を移す。その後、12月には香港、台北、バンコク、シンガポールなどで単独コンサートを開催する予定だ。

今後は追加開催地も順次発表し、世界中のファンと交流する見通しだ。

（画像提供＝JYPエンターテインメント）

特に今回のワールドツアーでは、海外男性アーティストとして初めて日本の国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を行うことが決まっており、大きな注目を集めている。日本では東京、名古屋、大阪、福岡の4都市で計7公演を開催し、約37万人を動員する見込みだ。

Stray Kidsは今回のワールドツアーに先立ち、6月24日13時に新デジタルシングル『RUN IT』をリリースしてカムバックする。さらに、8月7日13時には新ミニアルバム『THIS & THAT』を発売する予定で、精力的な活動を続ける。

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