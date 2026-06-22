ロッテ「コアラのマーチ」に紫色ビスケット×ソーダ味チョコの新作登場！七夕に全国発売 | RBB TODAY

ロッテは、ロングセラーブランド「コアラのマーチ」より、新商品「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」を7月7日に全国で発売する。

コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞

同商品は、原宿のKAWAIIカルチャーから着想を得た、ファンタジーな世界観の新フレーバー。紫色のビスケットに、甘酸っぱいソーダ味のチョコレートを組み合わせた、見た目と味のギャップを楽しめる一品となっている。

コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞

ビスケット絵柄には、新たに「ユニコーンコアラ」が仲間入り。ユニコーンは幸せを象徴するラッキーモチーフとされており、七夕の季節に探す楽しさも味わえる。また、2026年度の新絵柄として、酷暑日を涼しく過ごすコアラや、ドーナツに入ったコアラ、エビフライの着ぐるみを着たコアラなど、10種類が登場する。

パッケージもリニューアルされ、開封時にゴミが出ないプッシュタイプのあけくちを採用。ふた裏のパーツを使って内袋を固定できる袋止め機能も加わり、保存しやすくなった。リニューアルは7月上旬より箱製品全ラインナップへ順次拡大される。

発売にあわせて、7月7日10時から7月31日23時59分まで、Xで「マーチくんガチャ 新絵柄キャンペーン」も実施。公式アカウントをフォローし、新絵柄が表示された画面を指定ハッシュタグ付きで投稿すると、抽選で20名にコアラのマーチ詰め合わせが当たる。