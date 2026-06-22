松田好花、5ヶ月かけて完成させたラーメン屋台のミニチュアを披露！「まだ諦めてなかった事に驚いだぞ笑」と反響 | RBB TODAY

元日向坂46の松田好花が、22日にインスタグラムを更新。5か月かけて完成させたラーメン屋台のミニチュアを披露した。

松田が作ったミニチュアは、今年1月の『日向坂ちゃんねる』の雑談生配信で作り始めたもの。生配信では1時間ほどかけ、途中まで制作しているところを見せていた。松田は「あれから5ヶ月、ちまちまやり続けてようやく完成いたしました」と、配信後に自宅で少しずつミニチュアを作っていたことを明かし、完成した屋台の写真をアップ。配信では屋台とラーメン、のぼり、カゴのみだったミニチュアは、メニューが載った看板やちょうちん、長椅子などが追加され、かなり完成度の高い仕上がりになっている。インスタグラムには完成したミニチュアを、テーブルの下からのぞき込む松田のお茶目なショットも公開された。

この投稿にファンはSNSで「このちゃん、ラーメン屋台の完成おめでとう～ 意外と細かいの好きだよね」「今頃出てきたよ笑笑 逆にまだ諦めてなかった事に驚いだぞ笑」と反応している。

※松田好花が5か月かけて完成させたミニチュアを披露した投稿